Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Papo em Série

"Maniac" é o destaque da semana

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 19:47

Publicado em 

25 set 2018 às 19:47
Uma experiência para compreender a mente humana que mistura realidade e fantasia. “Maniac” apresenta a história de Owen (Jonah Hill) um jovem rico e esquizofrênico e de Annie (Emma Stone) que tem uma vida conturbada por problemas pessoas e que entram de cabeça nesse mundo com objetivo de não ter mais nenhum tipo de dor humana. Confira mais detalhes nesta edição do Papo Em Série. Outro destaque é “All or Nothing: Manchester City”, que apresenta como decorreu a temporada 2017/18 do clube azul de Manchester e que culminou no título da Premier League.
Papo em Série - 25-09-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados