"Maniac" é o destaque da semana

Uma experiência para compreender a mente humana que mistura realidade e fantasia. “Maniac” apresenta a história de Owen (Jonah Hill) um jovem rico e esquizofrênico e de Annie (Emma Stone) que tem uma vida conturbada por problemas pessoas e que entram de cabeça nesse mundo com objetivo de não ter mais nenhum tipo de dor humana. Confira mais detalhes nesta edição do Papo Em Série. Outro destaque é “All or Nothing: Manchester City”, que apresenta como decorreu a temporada 2017/18 do clube azul de Manchester e que culminou no título da Premier League.