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PAPO EM SÉRIE

Mais uma série espanhola em destaque: "El Ministerio del Tiempo"

O Ministério do Tempo é capaz de fazer com que duas pessoas de épocas diferentes se encontrem

Publicado em 06 de Março de 2018 às 15:41

Publicado em 

06 mar 2018 às 15:41
O que você pensa sobre viagens no tempo? Este é o principal segredo do estado espanhol. O Ministério do Tempo é capaz de fazer com que duas pessoas de épocas diferentes se encontrem, porém existe um grupo de patrulhamento para impedir que pessoas utilizem o portal para benefício próprio. “El Ministerio Del Tiempo” está no NetFlix e é destaque nesta edição do quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz. Jessica Jones é outra série a ser analisada. Confira!
SINOPSES
 
JESSICA JONES
Desde que sua curta vida como super-heroína acabou de forma trágica, Jessica Jones (Krysten Ritter) vem reconstruindo sua carreira e passou a levar a vida como detetive particular no bairro de Hell's Kitchen, em Nova York, na sua própria agência de investigações, a Alias Investigations. Traumatizada por eventos anteriores de sua vida, ela sofre de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, e tenta fazer com que seus super-poderes passem despercebidos pelos seus clientes. Mas, mesmo tentando fugir do passado, seus demônios particulares vão voltar a perseguí-la, na figura de Zebediah Kilgrave (David Tennant), um obsessivo vilão que fará de tudo para chamar a atenção de Jessica.
EL MINISTERIO DEL TIEMPO
O Ministério do Tempo é o segredo mais precioso do estado espanhol. Essa instituição governamental secreta de viagens no tempo permite que pessoas de diferentes épocas possam se encontrar. Mas para evitar que alguém utilize as portas que viajam no tempo para seu benefício próprio, um grupo de patrulheiros são contratados para vigiar o local. Entre eles, estão o soldado do século XVI Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda), a estudante do século XIX Amelia Folch (Aura Garrido) e o paramédico Julián Martínez (Rodolfo Sancho), do século XXI.

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