Mais uma série espanhola em destaque: "El Ministerio del Tiempo"

O que você pensa sobre viagens no tempo? Este é o principal segredo do estado espanhol. O Ministério do Tempo é capaz de fazer com que duas pessoas de épocas diferentes se encontrem, porém existe um grupo de patrulhamento para impedir que pessoas utilizem o portal para benefício próprio. “El Ministerio Del Tiempo” está no NetFlix e é destaque nesta edição do quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz. Jessica Jones é outra série a ser analisada. Confira!

SINOPSES

JESSICA JONES

Desde que sua curta vida como super-heroína acabou de forma trágica, Jessica Jones (Krysten Ritter) vem reconstruindo sua carreira e passou a levar a vida como detetive particular no bairro de Hell's Kitchen, em Nova York, na sua própria agência de investigações, a Alias Investigations. Traumatizada por eventos anteriores de sua vida, ela sofre de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, e tenta fazer com que seus super-poderes passem despercebidos pelos seus clientes. Mas, mesmo tentando fugir do passado, seus demônios particulares vão voltar a perseguí-la, na figura de Zebediah Kilgrave (David Tennant), um obsessivo vilão que fará de tudo para chamar a atenção de Jessica.

EL MINISTERIO DEL TIEMPO