"Irmãos Freitas" e "Mytho" em destaque nas séries da semana

A série "Irmãos Freitas" conta a trajetória de Acelino Popó Freitas Crédito: Divulgação

Terça-feira é dia de "Papo em Série" e com o comentarista Rafael Braz você acompanha aos destaques do mundo do sucesso no streaming. Entre os destaques, conheça mais sobre as produções "Irmãos Freitas" e "Mytho". Confira:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 26-11-19

"Irmãos Freitas": Seis vezes campeão mundial e ícone brasileiro do esporte, Acelino "Popó" Freitas deixou para trás sua cidade natal de Salvador e as diferenças com o irmão, Luis Cláudio, o primeiro grande boxeador da família, para construir uma carreira de sucesso.

Série Mytho Crédito: Divulgação