"Irmãos Freitas" e "Mytho" em destaque nas séries da semana

Terça-feira é dia de "Papo em Série" e com o comentarista Rafael Braz você acompanha aos destaques do mundo do sucesso no streaming. Entre os destaques, conheça mais sobre as produções "Irmãos Freitas" e "Mytho". Confira:
Papo em Série - 26-11-19
"Irmãos Freitas": Seis vezes campeão mundial e ícone brasileiro do esporte, Acelino "Popó" Freitas deixou para trás sua cidade natal de Salvador e as diferenças com o irmão, Luis Cláudio, o primeiro grande boxeador da família, para construir uma carreira de sucesso.
"Mytho": Exausta no trabalho e sentindo-se pouco valorizada em casa, uma mulher tenta chamar a atenção do marido fingindo que está doente. Estrelando: Marina Hands, Mathieu Demy, Marie Drion Criação:Anne Berest, Fabrice Gobert.