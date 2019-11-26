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PAPO EM SÉRIE

"Irmãos Freitas" e "Mytho" em destaque nas séries da semana

Conheça mais sobre essas produções com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:17

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:17
A série "Irmãos Freitas" conta a trajetória de Acelino Popó Freitas Crédito: Divulgação
Terça-feira é dia de "Papo em Série" e com o comentarista Rafael Braz você acompanha aos destaques do mundo do sucesso no streaming. Entre os destaques, conheça mais sobre as produções "Irmãos Freitas" e "Mytho". Confira:
Papo em Série - 26-11-19
"Irmãos Freitas": Seis vezes campeão mundial e ícone brasileiro do esporte, Acelino "Popó" Freitas deixou para trás sua cidade natal de Salvador e as diferenças com o irmão, Luis Cláudio, o primeiro grande boxeador da família, para construir uma carreira de sucesso.
Série Mytho Crédito: Divulgação
"Mytho": Exausta no trabalho e sentindo-se pouco valorizada em casa, uma mulher tenta chamar a atenção do marido fingindo que está doente. Estrelando: Marina Hands, Mathieu Demy, Marie Drion Criação:Anne Berest, Fabrice Gobert.

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