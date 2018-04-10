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PAPO EM SÉRIE

Homeland: uma série que se reinventa

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 18:31

Publicado em 

10 abr 2018 às 18:31
Uma série que chega a sua sétima temporada nem sempre consegue manter a mesma audiência. “Homeland”, porém, mostra muito bem como se reinventar mesmo estando há tanto tempo no ar. Rafael Braz fala mais sobre o seriado nesta edição do quadro Papo em Série. Outros destaques são “The Terror”, que apresenta a história de uma expedição naval do século XIX e um predador misterioso ataca a tripulação. A série-documentário “Wild Wild Country” está disponível no Netflix e também tem a análise de Braz. Confira!
Papo em Série - 10-04-18.mp3

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