Homeland: uma série que se reinventa

Uma série que chega a sua sétima temporada nem sempre consegue manter a mesma audiência. “Homeland”, porém, mostra muito bem como se reinventar mesmo estando há tanto tempo no ar. Rafael Braz fala mais sobre o seriado nesta edição do quadro Papo em Série. Outros destaques são “The Terror”, que apresenta a história de uma expedição naval do século XIX e um predador misterioso ataca a tripulação. A série-documentário “Wild Wild Country” está disponível no Netflix e também tem a análise de Braz. Confira!