Hanna e Ultraman são as novidades da semana no mundo das séries

Nesta terça-feira, Rafael Braz apresenta duas novidades das plataformas de streaming. Hanna, com a atriz britânica Esme Creed-Miles, é uma série de ação produzida pela Prime, que conta a história que vê sua vida mudar ao se tornar uma hábil assassina. Já Ultraman, uma produção Netflix, é um anime sobre Shinjiro Hayata, o filho do herói original Shin Hayata. Acompanhe a análise do comentarista!

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SINOPSES:

Hanna: Hanna é uma adolescente que mora na zona rural do norte da Finlândia ao lado do pai, e que vê sua vida mudar ao conhecer um ex-agente da CIA que planeja um plano para matar todos os agentes que desejam capturá-los. Hanna, então, passa por um pesado treinamento e não demora a se tornar uma hábil asssassina. Agora, ela embarca em uma missão contra a CIA que pode custar sua própria vida. Uma produção Prime Original.