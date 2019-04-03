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PAPO EM SÉRIE

Hanna e Ultraman são as novidades da semana no mundo das séries

Confira os detalhes com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 21:50

Publicado em 

02 abr 2019 às 21:50
Nesta terça-feira, Rafael Braz apresenta duas novidades das plataformas de streaming. Hanna, com a atriz britânica Esme Creed-Miles, é uma série de ação produzida pela Prime, que conta a história que vê sua vida mudar ao se tornar uma hábil assassina. Já Ultraman, uma produção Netflix, é um anime sobre Shinjiro Hayata, o filho do herói original Shin Hayata. Acompanhe a análise do comentarista!
Papo em Série
SINOPSES:
Hanna: Hanna é uma adolescente que mora na zona rural do norte da Finlândia ao lado do pai, e que vê sua vida mudar ao conhecer um ex-agente da CIA que planeja um plano para matar todos os agentes que desejam capturá-los. Hanna, então, passa por um pesado treinamento e não demora a se tornar uma hábil asssassina. Agora, ela embarca em uma missão contra a CIA que pode custar sua própria vida. Uma produção Prime Original.
Ultraman: Anime. Shinjiro Hayata, o filho do herói original Shin Hayata, descobre que, além do DNA, também possui o espírito do herói "Ultraman". Quando uma nova força sombria surge, ele precisa vestir o uniforme metálico na luta contra o mal. Uma produção Netflix.

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