Game of Thrones e Samantha são destaques

Como não poderia deixar de ser, Game of Thrones volta a ser destaque no Papo Em Série. Outro destaque é Samantha!. A série conta a história de uma ex-estrela mirim, que já viveu seu momento de auge como atriz, enfrenta dificuldades na carreira e na vida pessoal. Ela é casada com um ex-jogador de futebol, que acaba de sair da cadeia após 10 anos atrás das grades, mas a liberdade do marido está longe de ser a solução de seus problemas. Quando ele sai da prisão, a vida do casal muda completamente.