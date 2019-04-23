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PAPO EM SÉRIE

Game of Thrones e Samantha são destaques

Confira as análises de Rafael Braz

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 19:17

Publicado em 

23 abr 2019 às 19:17
Como não poderia deixar de ser, Game of Thrones volta a ser destaque no Papo Em Série. Outro destaque é Samantha!. A série conta a história de uma ex-estrela mirim, que já viveu seu momento de auge como atriz, enfrenta dificuldades na carreira e na vida pessoal. Ela é casada com um ex-jogador de futebol, que acaba de sair da cadeia após 10 anos atrás das grades, mas a liberdade do marido está longe de ser a solução de seus problemas. Quando ele sai da prisão, a vida do casal muda completamente.
Outro destaque é Knightfall. A história de fé que manteve a irmandade dos templários unida através de todas as batalhas pelas quais tiveram que passar, e a terrível história que marcou para sempre a data de Sexta-Feira 13 na cabeça das pessoas.
Papo em Série - 23-04-19.mp3

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