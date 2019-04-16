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PAPO EM SÉRIE

Game of Thrones e os destaques do Papo em Série

Rafael Braz também fala sobre 'Special', uma nova produção Netflix sobre um jovem gay com paralisia cerebral

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 19:03

Publicado em 

16 abr 2019 às 19:03
Batendo seu próprio recorde na exibição do primeiro episódio da 8ª temporada, 17,4 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, a série 'Game of Thrones' é o principal destaque de Rafael Braz nesta terça-feira. O comentarista também fala sobre 'Special', uma nova produção Netflix sobre um jovem gay com paralisia cerebral. Confira!
Papo em Série - 16-04-19.mp3
SINOPSES:
Game of Thrones (8ª temporada, episódio 1): Daenerys chega a Winterfell em busca do apoio dos nortenhos para conquistar o Trono de Ferro. Enquanto isso, em 'King's Landing', Cersei Lannister recebe Euron Greyjoy e a Frota de Ferro. Já Jon Snow descobre toda a verdade sobre seus pais e seu passado. E no Norte, os membros da Patrulha da Noite encontram uma mensagem deixada pelo Rei da Noite.
Special: Um jovem gay e com uma leve paralisia cerebral decide recomeçar sua vida e fazer tudo aquilo que sempre desejou, mas adiava: conquistar o primeiro emprego, morar sozinho e longe da mãe controladora e começar um relacionamento amoroso. Mas realizar esses sonhos tem um custo: se passar por vítima de um acidente.

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