Game of Thrones e os destaques do Papo em Série

Batendo seu próprio recorde na exibição do primeiro episódio da 8ª temporada, 17,4 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, a série 'Game of Thrones' é o principal destaque de Rafael Braz nesta terça-feira. O comentarista também fala sobre 'Special', uma nova produção Netflix sobre um jovem gay com paralisia cerebral. Confira!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 16-04-19.mp3

SINOPSES:

Game of Thrones (8ª temporada, episódio 1): Daenerys chega a Winterfell em busca do apoio dos nortenhos para conquistar o Trono de Ferro. Enquanto isso, em 'King's Landing', Cersei Lannister recebe Euron Greyjoy e a Frota de Ferro. Já Jon Snow descobre toda a verdade sobre seus pais e seu passado. E no Norte, os membros da Patrulha da Noite encontram uma mensagem deixada pelo Rei da Noite.