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PAPO EM SÉRIE

Fique por dentro das séries Sense8 e Safe

Ele também traz a dica da série The Expanse

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 17:39

Publicado em 

12 jun 2018 às 17:39
Nesta edição do Papo em Série o comentarista Rafael Braz traz as séries Sense8 e Safe em destaque. Ele também traz a dica da série The Expanse. Confira.
PAPO EM SÉRIE - 12-06-18.mp3
 
>>> SINOPSES:
SAFE: Tom (Michael C. Hall) é um cirurgião pediátrico que cuida sozinho de suas filhas, Jenny e Carrie, após sua esposa vir a falecer. No entanto, sua vida muda drasticamente quando uma delas desaparece a caminho de uma festa. Agora, esse pai desesperado inicia uma investigação para descobrir o paradeiro da menina, fazendo com que segredos de pessoas próximas comecem a ser revelados.
SENSE 8: Grupos de pessoas ao redor do mundo que estão ligadas mentalmente, e precisam achar uma maneira de sobreviver sendo caçados por aqueles que os veem como uma ameaça para a ordem mundial.
 
THE EXPANSE: Situada 200 anos no futuro, The Expanse narra a história de um tempo em que a humanidade já colonizou o sistema solar. A história começa quando o desaparecimento de uma mulher leva um detetive (Thomas Jane) e o capitão de uma nave espacial (Steven Strait) a trabalharem juntos, mas eles acabam entrando em uma corrida para revelar uma conspiração que pode ser a maior e mais perigosa da história da humanidade.

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