Fique por dentro das séries Sense8 e Safe

Nesta edição do Papo em Série o comentarista Rafael Braz traz as séries Sense8 e Safe em destaque. Ele também traz a dica da série The Expanse. Confira.

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>>> SINOPSES:

SAFE: Tom (Michael C. Hall) é um cirurgião pediátrico que cuida sozinho de suas filhas, Jenny e Carrie, após sua esposa vir a falecer. No entanto, sua vida muda drasticamente quando uma delas desaparece a caminho de uma festa. Agora, esse pai desesperado inicia uma investigação para descobrir o paradeiro da menina, fazendo com que segredos de pessoas próximas comecem a ser revelados.

SENSE 8: Grupos de pessoas ao redor do mundo que estão ligadas mentalmente, e precisam achar uma maneira de sobreviver sendo caçados por aqueles que os veem como uma ameaça para a ordem mundial.