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PAPO EM SÉRIE

Fique por dentro das séries "Dark" e "As Telefonistas"

Publicado em 05 de Dezembro de 2017 às 19:39

Publicado em 

05 dez 2017 às 19:39
"Dark e "As Telefonistas" são os destaques do comentarista Rafael Braz nesta edição do Papo em Série. Fique por dentro das séries! Ouça:
Papo em Série - 05-12-17.mp3
SINOPSE
Dark: A história acompanha quatro diferentes famílias que vivem em uma pequena cidade alemã. Suas vidas pacatas são completamente atormentadas quando duas crianças desaparecem misteriosamente e os segredos obscuros das suas famílias começam a ser desvendados
As Telefonistas: Em 1929, quatro mulheres vêm de diferentes partes da Espanha para trabalhar como “garotas do cabo” (operadoras de telefonia) em uma empresa em Madri que vai revolucionar o mundo das telecomunicações. No único lugar que representa progresso e modernidade para as mulheres da época, elas aprendem a lidar com inveja e traição, enquanto embarcam em uma jornada em busca do sucesso.

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