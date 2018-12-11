Fique ligado em Impulse e Irmão do Jorel

Impulse: Uma jovem rebelde de apenas 16 anos sempre se sentiu um peixe fora d'água. Sem conseguir se enturmar com seus colegas ou compartilhar afinidades com eles, a jovem alimenta um desejo por escapar da pequena cidade em que mora, e, em um momento de desespero, sua vida muda para sempre. Quando ela é atacada por um traficante, a jovem descobre que possui uma extraordinária capacidade de se teletransportar. Este fenômeno confirma sua impressão de ser diferente de todos os outros, mas agora, outras pessoas estão interessadas em sua habilidade e farão de tudo para controlá-la.