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Papo em Série

Fique ligado em Impulse e Irmão do Jorel

Confira a análise do comentarista Rafael Braz sobre as produções

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 18:01

Publicado em 

11 dez 2018 às 18:01
Os destaques desta edição do Papo em Série são Impulse e Irmão do Jorel. Confira a análise do comentarista Rafael Braz sobre as produções.
Papo em Série - 11-12-18.mp3
>>> SINOPSES:
Impulse: Uma jovem rebelde de apenas 16 anos sempre se sentiu um peixe fora d'água. Sem conseguir se enturmar com seus colegas ou compartilhar afinidades com eles, a jovem alimenta um desejo por escapar da pequena cidade em que mora, e, em um momento de desespero, sua vida muda para sempre. Quando ela é atacada por um traficante, a jovem descobre que possui uma extraordinária capacidade de se teletransportar. Este fenômeno confirma sua impressão de ser diferente de todos os outros, mas agora, outras pessoas estão interessadas em sua habilidade e farão de tudo para controlá-la.
Irmão do Jorel: O desenho conta a história de um garoto tímido que tenta ganhar a sua própria personalidade. Enquanto não consegue isso, ele é simplesmente chamado de Irmão do Jorel, porque seu irmão é realmente muito popular.
[FONTE: ADORO CINEMA]

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