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PAPO EM SÉRIE

Final de Game Of Thrones e pré-estreia de filme da Lava Jato

O episódio de encerramento da sétima temporada de "Game Of Thrones", exibido no domingo (27), alcançou recorde de audiência para a série. Também teve movimentação nos cinemas: trata-se da pré-estreia do filme "Polícia Federal - A Lei é para Todos", em Curitiba

Publicado em 29 de Agosto de 2017 às 20:10

Publicado em 

29 ago 2017 às 20:10
Nesta edição do Papo em Série o jornalista Rafael Braz comenta os destaques em exibição ao longo da semana. O episódio de encerramento da sétima temporada de "Game of thrones", exibido no domingo (27), alcançou recorde de audiência para a série e fez as redes sociais “bombarem” de comentários sobre o assunto. Na noite de segunda-feira (28) também teve movimentação nos cinemas: trata-se da pré-estreia do filme “Polícia Federal - A Lei é para Todos”, em Curitiba. Braz esteve na pré-estreia e também traz seus relatos sobre o assunto.
Papo em Série - 29-08-17.mp3

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