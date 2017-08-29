Final de Game Of Thrones e pré-estreia de filme da Lava Jato

Nesta edição do Papo em Série o jornalista Rafael Braz comenta os destaques em exibição ao longo da semana. O episódio de encerramento da sétima temporada de "Game of thrones", exibido no domingo (27), alcançou recorde de audiência para a série e fez as redes sociais “bombarem” de comentários sobre o assunto. Na noite de segunda-feira (28) também teve movimentação nos cinemas: trata-se da pré-estreia do filme “Polícia Federal - A Lei é para Todos”, em Curitiba. Braz esteve na pré-estreia e também traz seus relatos sobre o assunto.