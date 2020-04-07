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PAPO EM SÉRIE

"Feel Good" e "Tiger King" em destaque no Papo em Série

Acompanhe as dicas para maratonar no seu serviço de streaming

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 19:20

Publicado em 

07 abr 2020 às 19:20
Feel Good Crédito: Divulgação
Ainda em período de quarentena, nesta edição do "Papo em Série" o comentarista Rafael Braz traz mais duas produções como destaques para você acompanhar: são "Feel Good" e "Tiger King". Em "Feel Good", por exemplo, da Netflix, a história gira em torno da comediante de stand-up Mae Martin encara o relacionamento com a sua namorada e enfrenta os desafios da sobriedade. Confira:
PAPO EM SÉRIE - 07-04-20
SINOPSES:
"Feel Good": A vida de Mae Martin, uma humorista canadense que se mudou há pouco tempo para Londres e está tentando se acostumar com a nova rotina. Além de começar um namoro, ela ainda precisa lidar com o vício em álcool e outras drogas.
"Tiger King": O dono de um zoológico perde o controle e acaba acusado de encomendar um assassinato no submundo da criação de grandes felinos. Baseada em fatos reais.

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