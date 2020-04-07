"Feel Good" e "Tiger King" em destaque no Papo em Série

Ainda em período de quarentena, nesta edição do "Papo em Série" o comentarista Rafael Braz traz mais duas produções como destaques para você acompanhar: são "Feel Good" e "Tiger King". Em "Feel Good", por exemplo, da Netflix, a história gira em torno da comediante de stand-up Mae Martin encara o relacionamento com a sua namorada e enfrenta os desafios da sobriedade. Confira:
PAPO EM SÉRIE - 07-04-20
SINOPSES:
"Feel Good": A vida de Mae Martin, uma humorista canadense que se mudou há pouco tempo para Londres e está tentando se acostumar com a nova rotina. Além de começar um namoro, ela ainda precisa lidar com o vício em álcool e outras drogas.
"Tiger King": O dono de um zoológico perde o controle e acaba acusado de encomendar um assassinato no submundo da criação de grandes felinos. Baseada em fatos reais.