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Papo em Série

Fariña e Better Call Saul são as séries em destaque com Rafael Braz

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 20:01

Publicado em 

07 ago 2018 às 20:01
A porta de entrada do narcotráfico latino-americano americano para a Europa na década de 1980. O pescador Sito se tornou um rico traficante e fez com que as drogas chegassem facilmente ao velho continente, porém, enquanto essa movimentação acontece, Enrique León, chefe da polícia local, observa as atividades suspeitas e se prepara para fazer sua jogada. Confira mais detalhes de “Fariña” nesta edição do Papo em Série. O comentarista Rafael Braz também fala sobre “Better Call Saul”, série derivada de Breaking Bad. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Tadeu - 07-08-18.mp3
FARIÑA
Espanha, anos 1980. Com a transformação do mercado pesqueiro, Sito vê a oportunidade de crescer em outro ramo de negócios: o pescador se torna um rico traficante, fornecendo ao narcotráfico latino-americano uma porta de entrada para a Europa. Enquanto isso, Enrique León, o chefe da polícia local, observa as atividades suspeitas de longe e espera o momento certo de fazer a sua jogada.
BETTER CALL SAUL
Série derivada do sucesso Breaking Bad, é ambientada seis anos antes de Saul Goodman (Bob Odenkirk) conhecer Walter White. Quando o conhecemos, o homem que se tornará Saul Goodman é conhecido como Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas procurando o próprio destino e, mais imediatamente, tentando acertar sua vida financeira. Trabalhando ora junto a ele e ora contra, está Mike Erhmantraut (Jonathan Banks). A série acompanhará a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o homem que coloca "criminosos" dentro da "lei".

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