"Falcão e Soldado Invernal" e "Sky Rojo": séries da semana

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: uma do Disney+ e outra da Netflix. São as séries "Falcão e Soldado Invernal" e "Sky Rojo". Ouça os comentários:

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AS DICAS DO BRAZ:

Falcão e Soldado Invernal (Disney+): Após os eventos de "Vingadores: Ultimato", Sam Wilson/Falcão e Bucky Barnes/Soldado Invernal se juntam em uma aventura global que testa suas habilidades - e sua paciência.