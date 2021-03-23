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"Falcão e Soldado Invernal" e "Sky Rojo": séries da semana

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:16

Publicado em 

23 mar 2021 às 17:16
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: uma do Disney+ e outra da Netflix. São as séries "Falcão e Soldado Invernal" e "Sky Rojo". Ouça os comentários:
Papo em Série - 23-03-21.mp3
 
AS DICAS DO BRAZ:
Falcão e Soldado Invernal (Disney+): Após os eventos de "Vingadores: Ultimato", Sam Wilson/Falcão e Bucky Barnes/Soldado Invernal se juntam em uma aventura global que testa suas habilidades - e sua paciência.
Sky Rojo (Netflix): Três mulheres assombradas pelo passado fogem de um cafetão e seus capangas após uma briga num bordel acabar mal.

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