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PAPO EM SÉRIE

Estréia da semana é candidata a importante prêmio da TV americana

O comentarista Rafael Braz fala sobre a série This Is Us, que concorre ao Emmy Awards, a premiação aos profissionais de televisão e chega ao Brasil nesta terça-feira

Publicado em 22 de Agosto de 2017 às 19:31

Publicado em 

22 ago 2017 às 19:31
Game of Thrones continua sendo o tema de muitas discussões e o episódio final da 7ª temporada acontece neste próximo fim de semana. Fãs discutem que a série está perdendo qualidade e que não é mais impactante como era nas temporadas anteriores. O que podemos aguardar deste ‘season finale’?
Ainda nesta edição do Papo em Série, o comentarista Rafael Braz fala sobre a série This Is Us, que concorre ao Emmy Awards, a premiação aos profissionais de televisão e chega ao Brasil nesta terça-feira (22). A produção apresenta pontos poucos discutidos em seriados e que podem ser considerados como tabus para a sociedade. Confira!
Papo em Série - 22-08-17.mp3

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