Estréia da semana é candidata a importante prêmio da TV americana

Game of Thrones continua sendo o tema de muitas discussões e o episódio final da 7ª temporada acontece neste próximo fim de semana. Fãs discutem que a série está perdendo qualidade e que não é mais impactante como era nas temporadas anteriores. O que podemos aguardar deste ‘season finale’?

Ainda nesta edição do Papo em Série, o comentarista Rafael Braz fala sobre a série This Is Us, que concorre ao Emmy Awards, a premiação aos profissionais de televisão e chega ao Brasil nesta terça-feira (22). A produção apresenta pontos poucos discutidos em seriados e que podem ser considerados como tabus para a sociedade. Confira!