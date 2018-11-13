Estreia a segunda temporada de "The Sinner"; confira os destaques

Nesta edição do quadro Papo em Série, o comentarista Rafael Braz fala sobre “The Sinner”, série que chega na sua segunda temporada e traz o protagonismo do detetive Harry Ambrose. Outro destaque é “Mayans”, que traz a disputa entre gangues de motoqueiros da Califórnia na fabricação de heroína e na manutenção de redes de prostituição. Braz também fala sobre Stan Lee, criador dos principais HQ´s da Marvel, morto nesta última segunda-feira (12). Confira!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 13-11-18.mp3

SINOPSE:

THE SINNER

A investigação acerca de um crime precisa acabar quando se sabe qual foi o crime e quem foi o criminoso? Quando uma jovem mãe de família comete um crime nefasto em público e se vê incapaz de explicar o motivo que a levou áquele estado de fúria súbito, um investigador se torna cada vez mais obcecado em entender as profundezas da psique da mulher, desenterrando os momentos de violência que ela tenta manter no passado, longe dos olhos do mundo.

MAYANS