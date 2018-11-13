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Papo em Série

Estreia a segunda temporada de "The Sinner"; confira os destaques

O comentarista Rafael Braz também fala sobre Stan Lee, criador dos principais HQs da Marvel, morto nesta última segunda-feira (12)

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:15

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:15
Nesta edição do quadro Papo em Série, o comentarista Rafael Braz fala sobre “The Sinner”, série que chega na sua segunda temporada e traz o protagonismo do detetive Harry Ambrose. Outro destaque é “Mayans”, que traz a disputa entre gangues de motoqueiros da Califórnia na fabricação de heroína e na manutenção de redes de prostituição. Braz também fala sobre Stan Lee, criador dos principais HQ´s da Marvel, morto nesta última segunda-feira (12). Confira!
Papo em Série - 13-11-18.mp3
SINOPSE:
THE SINNER
A investigação acerca de um crime precisa acabar quando se sabe qual foi o crime e quem foi o criminoso? Quando uma jovem mãe de família comete um crime nefasto em público e se vê incapaz de explicar o motivo que a levou áquele estado de fúria súbito, um investigador se torna cada vez mais obcecado em entender as profundezas da psique da mulher, desenterrando os momentos de violência que ela tenta manter no passado, longe dos olhos do mundo.
MAYANS
Uma gangue de motoqueiros estabelecida no norte da Califórnia tem que se virar para administrar suas fábricas de heroina e redes de prostituição enquanto combate a gangue rival, SAMCRO.

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