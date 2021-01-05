"Equinox" e "A História do Palavrão": as séries para começar 2021

Série "Equinox", da Netflix. Crédito: Tine Harden/Netflix

No primeiro Papo em Série de 2021, Rafael Braz apresenta duas dicas. A primeira é a série dinamarquesa "Equinox", original Netflix. A segunda é a produção documental "A História do Palavrão", apresentada pelo vencedor do Oscar Nicolas Cage. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 05-01-21

AS DICAS DO BRAZ:

Equinox (Netflix): Assombrada por visões com a irmã desaparecida há mais de vinte anos, Astrid inicia uma investigação que revela uma verdade sinistra.