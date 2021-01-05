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"Equinox" e "A História do Palavrão": as séries para começar 2021

As dicas são do jornalista de entretenimento Rafael Braz

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 18:04

Publicado em 

05 jan 2021 às 18:04
Série "Equinox", da Netflix. Crédito: Tine Harden/Netflix
No primeiro Papo em Série de 2021, Rafael Braz apresenta duas dicas. A primeira é a série dinamarquesa "Equinox", original Netflix. A segunda é a produção documental "A História do Palavrão", apresentada pelo vencedor do Oscar Nicolas Cage. Ouça!
Papo em Série - 05-01-21
AS DICAS DO BRAZ:
Equinox (Netflix): Assombrada por visões com a irmã desaparecida há mais de vinte anos, Astrid inicia uma investigação que revela uma verdade sinistra.
A História do Palavrão (Netflix): Nicolas Cage apresenta esta série desbocada que explora a história e o impacto dos palavrões mais célebres da língua inglesa.

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