"Equinox" e "A História do Palavrão": as séries para começar 2021

No primeiro Papo em Série de 2021, Rafael Braz apresenta duas dicas. A primeira é a série dinamarquesa "Equinox", original Netflix. A segunda é a produção documental "A História do Palavrão", apresentada pelo vencedor do Oscar Nicolas Cage. Ouça!
Papo em Série - 05-01-21
AS DICAS DO BRAZ:
Equinox (Netflix): Assombrada por visões com a irmã desaparecida há mais de vinte anos, Astrid inicia uma investigação que revela uma verdade sinistra.
A História do Palavrão (Netflix): Nicolas Cage apresenta esta série desbocada que explora a história e o impacto dos palavrões mais célebres da língua inglesa.