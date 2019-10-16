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PAPO EM SÉRIE

"El Camino" e "Cavaleiros do Zodíaco" são destaques da semana

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 01:01

Publicado em 

16 out 2019 às 01:01
Os Cavaleiros do Zodíaco é uma série japonesa de mangá Crédito: Toei Animation
Nesta edição do "Papo em Série", os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são duas produções que despertam a mobilização do grande público: “El Camino” e “Cavaleiros do Zodíaco”. Confira:
Papo em Série - 15-10-19
- “El Camino” - O fugitivo Jesse Pinkman tenta superar o passado. Escrito e dirigido pelo criador de Breaking Bad, Vince Gilligan, e estrelado por Aaron Paul.
- Cumprindo a última data divulgada, a Netflix estreou em seu catálogo nesta terça-feira (15) a série animada original de Os Cavaleiros do Zodíaco (Saint Seiya). Todos os 114 episódios estão disponíveis, com opções de idioma original em japonês, dublagem em português (a que foi feita na Álamo em 2003) e espanhol.

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