Dicas de séries: "His Dark Materials" e nova temporada de "Jack Ryan"

Streaming: quadro fala sobre dicas para você acompanhar Crédito: Pixabay

Para quem está atento às novas movimentações das produtoras de conteúdo, o comentarista Rafael Braz, neste "Papo em Série" fala sobre a chegada ao mercado do Disney+, que reúne um vasto cardápio para os amantes das séries. Ele ainda comenta sobre duas produções nesta semana. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 12-11-19.mp3

His Dark Materials: Lyra é uma menina órfã que foge da universidade na qual mora para procurar um amigo desaparecido. Em sua jornada ela recebe ajuda de diversos personagens inusitados como romenos, ursos de armaduras e pilotos de balão enquanto desvenda um estranho complô para sequestrar crianças. Seu caminho vem a se cruzar com Will, um menino que descobre uma forma de viajar entre mundos.