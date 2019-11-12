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PAPO EM SÉRIE

Dicas de séries: "His Dark Materials" e nova temporada de "Jack Ryan"

Quem fala sobre as séries é o jornalista Rafael Braz

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 19:48

Publicado em 

12 nov 2019 às 19:48
Streaming: quadro fala sobre dicas para você acompanhar Crédito: Pixabay
Para quem está atento às novas movimentações das produtoras de conteúdo, o comentarista Rafael Braz, neste "Papo em Série" fala sobre a chegada ao mercado do Disney+, que reúne um vasto cardápio para os amantes das séries. Ele ainda comenta sobre duas produções nesta semana. Ouça:
Papo em Série - 12-11-19.mp3
His Dark Materials: Lyra é uma menina órfã que foge da universidade na qual mora para procurar um amigo desaparecido. Em sua jornada ela recebe ajuda de diversos personagens inusitados como romenos, ursos de armaduras e pilotos de balão enquanto desvenda um estranho complô para sequestrar crianças. Seu caminho vem a se cruzar com Will, um menino que descobre uma forma de viajar entre mundos.
Jack Ryan: Jack Ryan (John Krasinski) é um analista promissor da CIA que segue um padrão de comunicações terroristas que leva á descoberta de uma estratégia intrincada que tem como meta a destruição global.

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