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Dicas de séries: "Emily em Paris" e "The Walking Dead: World Beyond"

Ouça as dicas desta terça-feira (06) de Rafael Braz

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:41

Publicado em 

06 out 2020 às 16:41
A série "Emily em Paris", disponível na Netflix, é de Darren Star, criador de Sex and the City Crédito: Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções: "Emily em Paris" e "The Walking Dead: World Beyond". Ouça a análise do comentarista!
Papo em Série - 06-10-20
SINOPSES:
Emily em Paris (Netflix): Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz.
The Walking Dead: World Beyond (AMC): expande o universo de The Walking Dead. Inicialmente situado em uma comunidade avançada que vive isolada, a salvo do perigo do mundo exterior, a série apresenta a primeira geração criada no apocalipse zumbi. Duas irmãs se unem a dois amigos para deixarem um lugar de conforto e segurança e enfrentarem perigos conhecidos e desconhecidos, vivendo e se escondendo entre os “mortos-vivos” em uma importante missão.

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