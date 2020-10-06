Dicas de séries: "Emily em Paris" e "The Walking Dead: World Beyond"

Emily em Paris (Netflix): Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz.

The Walking Dead: World Beyond (AMC): expande o universo de The Walking Dead. Inicialmente situado em uma comunidade avançada que vive isolada, a salvo do perigo do mundo exterior, a série apresenta a primeira geração criada no apocalipse zumbi. Duas irmãs se unem a dois amigos para deixarem um lugar de conforto e segurança e enfrentarem perigos conhecidos e desconhecidos, vivendo e se escondendo entre os “mortos-vivos” em uma importante missão.