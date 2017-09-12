Dicas de quatro séries para você começar a acompanhar

Foi ao ar neste último fim de semana o piloto da série “The Deuce”, que apresenta a indústria pornográfica de Nova York nas décadas de 1970 e 1980, período que o mercado estava em ascensão. O ator James Franco interpreta os personagens Vincent e Frankie Martino, importantes nomes da cena. A obra deve ir ao ar no Brasil neste próximo domingo (17). Confira a análise do jornalista Rafael Braz, que fala também das séries “Preacher”, “Atypical” e “O Nevoeiro”. Ouça na íntegra:

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Serviço:

The Deuce

Durante os anos 1970 e 1980, a indústria pornográfica viveu um período de ascensão na cidade de Nova Iorque. Os irmãos gêmeos Vincent e Frankie Martino (James Franco), importantes nomes da indústria pornô no período. Enquanto alguns faturam com este novo negócio, a violência e o tráfico de drogas começam a se tornar cada vez mais comum na região.

Preacher

Jesse Custer é um ex-pastor que foi possuído por uma entidade chamada Gênesis, que fugiu do Paraíso e está sendo procurada pelos anjos. Quando Jesse e Gênesis se tornam um só, os anjos enviam o Santo dos Assassinos, um matador do Século XIX, para perseguí-lo.

Atypical

Sam (Keir Gilchrist) é um jovem autista de 18 anos que está em busca de sua própria independência. Nesta jornada, repleta de desafios, mas que rende algumas risadas, ele e sua família aprendem a lidar com as dificuldades da vida e descobrem que o significado de "ser um pessoa normal" não é tão óbvio assim.

O Nevoeiro