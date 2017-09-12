Dicas de quatro séries para você começar a acompanhar

Foi ao ar neste último fim de semana o piloto da série “The Deuce”, que apresenta a indústria pornográfica de Nova York nas décadas de 1970 e 1980, período que o mercado estava em ascensão. O ator James Franco interpreta os personagens Vincent e Frankie Martino, importantes nomes da cena. A obra deve ir ao ar no Brasil neste próximo domingo (17). Confira a análise do jornalista Rafael Braz, que fala também das séries “Preacher”, “Atypical” e “O Nevoeiro”. Ouça na íntegra:
Papo em Série - 12-09-17.mp3
Serviço:
The Deuce
Durante os anos 1970 e 1980, a indústria pornográfica viveu um período de ascensão na cidade de Nova Iorque. Os irmãos gêmeos Vincent e Frankie Martino (James Franco), importantes nomes da indústria pornô no período. Enquanto alguns faturam com este novo negócio, a violência e o tráfico de drogas começam a se tornar cada vez mais comum na região.
Preacher
Jesse Custer é um ex-pastor que foi possuído por uma entidade chamada Gênesis, que fugiu do Paraíso e está sendo procurada pelos anjos. Quando Jesse e Gênesis se tornam um só, os anjos enviam o Santo dos Assassinos, um matador do Século XIX, para perseguí-lo.
Atypical
Sam (Keir Gilchrist) é um jovem autista de 18 anos que está em busca de sua própria independência. Nesta jornada, repleta de desafios, mas que rende algumas risadas, ele e sua família aprendem a lidar com as dificuldades da vida e descobrem que o significado de "ser um pessoa normal" não é tão óbvio assim.
O Nevoeiro
David Droyton, seu filho e outros moradores de Bridgton, perto de Nova York, se vêem presos num supermercado quando um nevoeiro misterioso se espalha pela cidade. Quando alguns deles tentam sair, são rapidamente devorados por monstros ocultos na neblina. Pânico, paranoia e fanatismo religioso se espalham pelos habitantes á medida que os monstros começam a intimidá-los cada vez mais e as tragédias se sucedem.