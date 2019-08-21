Destaques da semana: Mindhunter e Vis a Vis

Nesta terça-feira, no Papo em Série, Rafael Braz traz duas séries como destaque. A primeira, ‘Mindhunter’, teve novos episódios adicionados ao catálogo da Netflix após quase dois anos. Já a segunda é a produção espanhola ‘Vis a Vis’. Confira!

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>>> SINOPSES:

Mindhunter: Estados Unidos, 1977. Holden Ford (Jonathan Gross) e Bill Tench (Hold McCallany), dois agentes do FBI, possuem um plano ambicioso em mente: desenvolver a primeira pesquisa nos EUA sobre a mente dos assassinos. Para isso, eles precisam ganhar a confiança dos detentos e superar uma série de desafios.