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Papo em Série

Destaques da semana: Mindhunter e Vis a Vis

Mindhunter, teve novos episódios adicionados ao catálogo da Netflix após quase dois anos. Já a segunda é a produção espanhola Vis a Vis

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 21:38

Publicado em 

20 ago 2019 às 21:38
Nesta terça-feira, no Papo em Série, Rafael Braz traz duas séries como destaque. A primeira, ‘Mindhunter’, teve novos episódios adicionados ao catálogo da Netflix após quase dois anos. Já a segunda é a produção espanhola ‘Vis a Vis’. Confira!
Papo em Série - 20-08-19.mp3
>>> SINOPSES:
Mindhunter: Estados Unidos, 1977. Holden Ford (Jonathan Gross) e Bill Tench (Hold McCallany), dois agentes do FBI, possuem um plano ambicioso em mente: desenvolver a primeira pesquisa nos EUA sobre a mente dos assassinos. Para isso, eles precisam ganhar a confiança dos detentos e superar uma série de desafios.
Vis a Vis: Macarena Ferreiro é uma jovem ingênua que se apaixonou pelo patrão e agora está presa por causa dele. Acusada de cometer quatro crimes fiscais, ela precisa enfrentar o choque emocional que é estar na cadeia, enquanto sua família procura um jeito de pagar a fiança e libertá-la da Penitenciária de Cruz del Sur.

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