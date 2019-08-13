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Papo em Série

Destaques da semana: "Fleabag" e "Sintonia"

Confira os destaques com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 20:20

Publicado em 

13 ago 2019 às 20:20
Nesta terça-feira (13) os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz, no Papo em Série, são as séries “Fleabag” e “Sintonia”. Confira!
Papo em Série - 13-08-19.mp3
SINOPSES:
Fleabag: Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) é uma jovem adulta lidando com problemas quase universais sob o ponto de vista feminino: problemas de relacionamento, frustração sexual e profissional, conflitos familiares. Uma mulher moderna vivendo em Londres, ela está tentando curar uma ferida enquanto recusa ajuda daqueles à sua volta, mantendo seu perfil intimidante o mais intacto possível.
Sintonia: Doni, Nando e Rita são moradores da mesma favela em São Paulo. Crescendo juntos pelas ruas da comunidade, eles descobriram aos poucos o mundo do tráfico de drogas, da religião e também da música. No entanto, as experiências da infância os levaram a trilhar caminhos bem diferentes, e agora esse trio sabe que quem pode salvá-los dos problemas com os quais se envolveram são eles mesmos.

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