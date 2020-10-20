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Dê o play: "The Americans" e "La Révolution" são as séries da semana

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:21

Publicado em 

20 out 2020 às 17:21
A série "La Révolution" está disponível na Netflix Crédito: Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta sobre duas produções: "The Americans", série original da FX agora disponibilizada no Prime Video, e "La Révolution", nova série original Netflix. Ouça a análise do comentarista!
Papo em Série - 20-10-20
SINOPSES:
The Americans (Prime Video): Drama de época sobre o casamento complexo de dois espiões da KGB se passando por americanos no subúrbio de Washington D.C., pouco depois de Ronald Reagan ser eleito presidente.
La Révolution (Netflix): Nesta releitura fictícia da Revolução Francesa, uma misteriosa doença assola a França, levando a um conflito brutal entre rebeldes e aristocratas.

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