"Daybreak" e "Irmandade" são destaques do Papo em Série

Nesta edição do "Papo Em Série", o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: as séries “Daybreak” e “Irmandade”. Confira:
Papo em Série - 29-10-19
> “Daybreak”: Depois que o Apocalipse infesta o planeta de zumbis, o adolescente Josh decide sair à procura de Sam, sua namorada que está desaparecida, pela cidade. Para isso, ele se junta a dois dos alunos mais desajustados do colégio: a pequena Angelica e o ex-valentão Wesley.
> “Irmandade”: Anos 90. Cristina, uma honesta e dedicada advogada, descobre que o irmão desaparecido há anos está, na verdade, preso por ser líder de uma facção criminosa. Ela então é obrigada pela polícia a trabalhar como informante. Mas, a medida que se infiltra na facção, a moça começa a questionar seus valores sobre a lei e a justiça.