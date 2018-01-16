Conheça a série inspirada em quadrinhos de Charles Forsman

Nesta edição do quadro Papo em Série, o comentarista Rafael Braz fala sobre a série “The End of the Fu***** World”, que conta a história de James (Alex Lawther), um jovem que tem dificuldade em se relacionar com pessoas. Ele muda de vida quando a novata Alyssa (Jessica Barden), com características semelhantes, chega ao colégio em que estuda. Aparentemente, são dois estranhos para a sociedade, porém uma parceria perfeita. A obra é baseada em uma série de quadrinhos de Charles Forsman.

Outro destaque é a série disponível na plataforma da Amazon, “Phillip K. Dick's Electric Dreams”. As histórias do célebre escritor Philip K. Dick são adaptadas e modernizadas em cada episódio. Teria ela alguma relação com “Black Mirror” ou “Blade Runner”? Confira a análise de Rafael Braz:

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Serviço:

The End of The Fu***** World

James (Alex Lawther) ainda não sabe, mas está prestes a mudar de vida com a chegada de uma garota nova no seu colégio. Assim como ele, a novata Alyssa (Jessica Barden) também tem problemas em se relacionar com outras pessoas e se vira muito melhor sozinha. Aos olhos alheios, são apenas dois adolescentes estranhos, para eles, trata-se da parceria perfeita.

Electric Dreams