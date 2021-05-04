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NEFLIX E HBO

Confira o papo sobre as série "O Inocente" e "The Nevers"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:48

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:48
"The Nevers", série da HBO Crédito: HBO/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, os destaques trazidos por Rafael Braz são as seguintes produções: "O Inocente", da Netflix, e "The Nevers", da HBO. Saiba o que esperar delas:
Papo em Série - 04-05-21.mp3
AS SÉRIES:
O Inocente (Netflix): Uma morte acidental lança um homem em uma espiral de intrigas e assassinato. Ele encontra o amor e recupera a liberdade, mas um telefonema traz de volta o seu passado.
The Nevers (HBO): Nos últimos anos da era vitoriana, um grupo de mulheres forma uma gangue na cidade de Londres, mais conhecida como "The Touched". Elas têm habilidades mágicas e bastante incomuns, que podem se revelar tanto encantadoras quanto perturbadoras.

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