Confira o papo sobre as série "O Inocente" e "The Nevers"

"The Nevers", série da HBO Crédito: HBO/Divulgação

Nesta edição do Papo em Série, os destaques trazidos por Rafael Braz são as seguintes produções: "O Inocente", da Netflix, e "The Nevers", da HBO. Saiba o que esperar delas:

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AS SÉRIES:

O Inocente (Netflix): Uma morte acidental lança um homem em uma espiral de intrigas e assassinato. Ele encontra o amor e recupera a liberdade, mas um telefonema traz de volta o seu passado.