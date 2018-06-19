Confira detalhes de "Luke Cage"

Nesta edição do Papo em Série, o comentarista Rafael Braz fala sobre a série “Luke Cage”, resultado da parceria entre a Netflix e Marvel, chega a sua segunda temporada e estará disponível na plataforma na próxima sexta-feira (22) e que até então não tem agradado tanto a crítica. Outro destaque do quadro é “Unsolved”, que explora a investigação dos assassinatos de dois dos maiores rappers americanos da história: Tupac Shakur e Notorious B.I.G. Os crimes aconteceram na década de 1990. A série já está disponível na Netflix. Confira!