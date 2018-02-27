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PAPO EM SÉRIE

Confira as séries em destaque nesta semana

"Legion" conta a história de um rapaz diagnosticado com esquizofrenia que passou os últimos de sua vida em um hospital. Outro destaque é a série Seven Seconds

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 20:23

Publicado em 

27 fev 2018 às 20:23
Nesta edição do quadro Papo em Série, o comentarista Rafael Braz fala sobre duas novas séries. “Legion” conta a história de um rapaz diagnosticado com esquizofrenia que passou os últimos de sua vida em um hospital. Outro destaque é a série Seven Seconds. Confira a análise.
Papo em Série - 27-02-18.mp3
SINOPSES
LEGION
David Haller (Dan Stevens) é um rapaz diagnosticado com esquizofrenia que passou os últimos cinco anos de sua vida em um hospital. Institucionalizado mais uma vez, David se perde na rotina estruturada da vida no hospital, e passa todo o seu tempo em silêncio junto à amiga Lenny (Aubrey Plaza), uma paciente cujo vício em drogas e álcool não diminuiu em nada seu otimismo. Mas a vida de David muda com a chegada de uma nova paciente: Syd Barrett (Rachel Keller). Atraídos um pelo outro, David e Syd compartilham um encontro surpreendente, depois do qual David enfrenta a possibilidade de as vozes que ele ouve não sejam exatamente produtos de sua imaginação.
SEVEN SECONDS
Quando um policial branco atropela um jovem negro, tensões raciais crescem numa cidade norte-americana. De um lado, a promotora KJ Harper (Clare-Hope Ashitey) tenta trazer justiça para sua comunidade sem deixar que seus problemas pessoais afetem o trabalho. Do outro, o agente responsável pelo crime (Beau Knapp) tenta lidar com a culpa. Por fim, a mãe do jovem (Regina King) está determinada em descobrir o que realmente aconteceu.

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