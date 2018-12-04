Confira as séries em destaque na semana

Nesta edição do Papo em Série os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: 1983 e A Amiga Genial. Confira!

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>>> 1983: é um thriller de história alternativa que se passar vinte anos após um ataque terrorista de 1983 interrompeu a libertação da Polônia e, consequentemente, a queda da União Soviética. A trama acompanha um idealista estudante de direito e um investigador de polícia desacreditado que acabam descobrindo uma conspiração que impediu o fim do regime opressor que dominava o país. O que esses homens descobrem tem o potencial de começar uma revolução, mas aqueles no poder farão de tudo para impedi-los.