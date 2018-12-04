Confira as séries em destaque na semana

Nesta edição do Papo em Série os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: 1983 e A Amiga Genial. Confira!
Papo em Série - 04-12-18.mp3
>>> 1983: é um thriller de história alternativa que se passar vinte anos após um ataque terrorista de 1983 interrompeu a libertação da Polônia e, consequentemente, a queda da União Soviética. A trama acompanha um idealista estudante de direito e um investigador de polícia desacreditado que acabam descobrindo uma conspiração que impediu o fim do regime opressor que dominava o país. O que esses homens descobrem tem o potencial de começar uma revolução, mas aqueles no poder farão de tudo para impedi-los.
>>> A Amiga Genial: Série baseada na popular obra de Elena Ferrante, como nos livros, a série vai acompanhar o relacionamento das amigas Raffaella Cerullo e Elena Greco, ou Lila e Lenu. Na infância, serão interpretadas por Ludovica Nasti e Elisa Del Genio; na adolescência, por Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Elas querem estudar, mas o pai de Lila e a mãe de Lenu acham que o ensino fundamental basta para quem terá como destino, se tiver sorte, um bom casamento. Enquanto isso, uma Lenu em eterno conflito consigo e com o mundo descobre a inveja que sente por (e desperta em) Lila.