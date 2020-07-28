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"Como vender drogas online" e "Perry Mason" nas dicas de séries

Ouça as dicas de Rafael Braz nesta edição do Papo em Série!

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:12

Publicado em 

28 jul 2020 às 17:12
Série "Como vender drogas online (rápido)", disponível na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
As produções "Como vender drogas online (rápido)", disponível na Netflix, e "Perry Mason", da HBO, são os destaques de Rafael Braz, nesta edição do Papo em Série! Ouça a análise do comentarista!
PAPO EM SÉRIE - 28-07-20
Como vender drogas online (rápido): Para recuperar a ex-namorada, um adolescente nerd começa a vender ecstasy online. Em pouco tempo, ele se torna um dos maiores traficantes da Europa. Estrelando Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis e Lena Klenke. Disponível na Netflix.
Perry Mason: Atormentado por seu casamento fracassado e passado traumático na guerra, o advogado criminal Perry Mason se vê diante de uma chance de redenção, quando o sequestro de uma criança tem um desfecho trágico. Baseada no famoso investigador dos romances de Erle Stanley Gardner, com a produção executiva de Robert Downey Jr. e estrelada por Matthew Rhys.

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