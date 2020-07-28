"Como vender drogas online" e "Perry Mason" nas dicas de séries

Série "Como vender drogas online (rápido)", disponível na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

As produções "Como vender drogas online (rápido)", disponível na Netflix, e "Perry Mason", da HBO, são os destaques de Rafael Braz, nesta edição do Papo em Série! Ouça a análise do comentarista!

Your browser does not support the audio element. PAPO EM SÉRIE - 28-07-20

Como vender drogas online (rápido): Para recuperar a ex-namorada, um adolescente nerd começa a vender ecstasy online. Em pouco tempo, ele se torna um dos maiores traficantes da Europa. Estrelando Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis e Lena Klenke. Disponível na Netflix.