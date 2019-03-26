Coisa Mais Linda e Se Joga Charlie: os destaques do Papo em Série

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz traz dois destaques para o ‘Papo em Série’: o primeiro é uma produção brasileira da Netflix, ‘Coisa Mais Linda’, que se passa no Rio de Janeiro, em um cenário de mulheres feministas e bossa nova. Já o segundo destaque é a britânica ‘Se Joga Charlie’, também da Netflix, com o ator Idris Elba, ganhador do Globo de Ouro, que faz o papel de um DJ tentando conquistar espaço no mundo da música. Confira!

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Coisa Mais Linda: Na São Paulo do final da década de 50 está Maria Luiza (Maria Casadevall), uma moça conservadora e completamente dependente de dois homens: seu pai, Ademar, e o marido dela, Pedro. No entanto, sua vida toma um rumo completamente diferente quando Pedro desaparece ao viajar para o Rio de Janeiro a fim de montar um restaurante. Maria Luiza, é claro, segue os rastros do marido, mas acaba transformando o sofisticado restaurante em uma casa noturna. Em terras cariocas, essa jovem passa então a descobrir um novo mundo na companhia de mulheres feministas e liberais e ao som da Bossa Nova.