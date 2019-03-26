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PAPO EM SÉRIE

Coisa Mais Linda e Se Joga Charlie: os destaques do Papo em Série

Coisa Mais Linda, produção brasileira da Netflix, se passa no Rio de Janeiro. Já Se Joga Charlie tem no elenco o ator Idris Elba, ganhador do Globo de Ouro. Confira os destaques com Rafael Braz

Publicado em 26 de Março de 2019 às 19:28

Publicado em 

26 mar 2019 às 19:28
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz traz dois destaques para o ‘Papo em Série’: o primeiro é uma produção brasileira da Netflix, ‘Coisa Mais Linda’, que se passa no Rio de Janeiro, em um cenário de mulheres feministas e bossa nova. Já o segundo destaque é a britânica ‘Se Joga Charlie’, também da Netflix, com o ator Idris Elba, ganhador do Globo de Ouro, que faz o papel de um DJ tentando conquistar espaço no mundo da música. Confira!
Papo em Série - 26-03-19.mp3
>>> SINOPSES:
Coisa Mais Linda: Na São Paulo do final da década de 50 está Maria Luiza (Maria Casadevall), uma moça conservadora e completamente dependente de dois homens: seu pai, Ademar, e o marido dela, Pedro. No entanto, sua vida toma um rumo completamente diferente quando Pedro desaparece ao viajar para o Rio de Janeiro a fim de montar um restaurante. Maria Luiza, é claro, segue os rastros do marido, mas acaba transformando o sofisticado restaurante em uma casa noturna. Em terras cariocas, essa jovem passa então a descobrir um novo mundo na companhia de mulheres feministas e liberais e ao som da Bossa Nova.
Se Joga Charlie: Charlie (Idris Elba), é um DJ que ainda não conseguiu conquistar seu espaço no mundo da música. Seu amigo, no entanto, é um astro conhecido mundialmente e com uma filha problemática. Precisando urgentemente se virar para sobreviver, Charlie acaba se tornando a babá da garota. Ele mal podia imaginar que essa decisão mudaria sua vida para sempre.

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