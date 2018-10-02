"Cobra Kai" finalmente estreia no Brasil

Estreia no Brasil a série “Cobra Kai”, série baseada na trilogia de Karate Kid com a retomada da rivalidade entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. O primeiro tenta superar seus desafios sem a ajuda de seu mentor, Sr. Miyagi. Já Lawrence busca a redenção. Este é um dos destaques desta edição do Papo em Série. Rafael Braz traz também mais detalhes sobre “The Purge” e “Elite”. Confira!

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SINOPSES:

COBRA KAI

Trinta anos depois do embate entre Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), a rivalidade desses dois ressurge quando Lawrence decide retomar sua vida por meio do infame dojo Cobra Kai. Enquanto ele busca redenção, o agora bem-sucedido Daniel, por sua vez, tenta superar os desafios de sua vida sem a ajuda do seu mentor, o Sr. Miyagi.

THE PURGE

Uma vez por anos, as leis do governo norte-americano são suspensas por um período de 12 horas. Esse é o tempo suficiente para que tudo possa acontecer.

ELITE