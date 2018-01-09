Clássico: Arquivo X inicia sua 11ª temporada

Um clássico da década de 1990 está de volta em sua 11ª temporada. Arquivo X traz a história de dois agentes do FBI que possuem opiniões contrárias em relação a atividade paranormal. Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) tem missão de investigar casos que os levam a conspirações alienígenas que envolvem o governo norte-americano. Acompanhe nesta edição do quadro Papo em Série a análise do comentarista Rafael Braz sobre a série. Outro destaque é La Casa de Papel, disponível na plataforma Netflix. Confira!