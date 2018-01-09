Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAPO EM SÉRIE

Clássico: Arquivo X inicia sua 11ª temporada

Fox Mulder e Dana Scully tem missão de investigar casos que os levam a conspirações alienígenas que envolvem o governo norte-americano

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 17:57

Publicado em 

09 jan 2018 às 17:57
Um clássico da década de 1990 está de volta em sua 11ª temporada. Arquivo X traz a história de dois agentes do FBI que possuem opiniões contrárias em relação a atividade paranormal. Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) tem missão de investigar casos que os levam a conspirações alienígenas que envolvem o governo norte-americano. Acompanhe nesta edição do quadro Papo em Série a análise do comentarista Rafael Braz sobre a série. Outro destaque é La Casa de Papel, disponível na plataforma Netflix. Confira!
Papo em Série - 09-01-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados