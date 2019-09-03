"Carnival Row" e "The Dark Crystal" são as séries da semana

“Carnival Row”: Um serial killer inicia uma onda de crimes a criaturas mágicas na vitoriana Burgue, iniciando uma conturbada investigação que transforma o detetive do caso no principal suspeito dos terríveis crimes.

“The Dark Crystal: Age of Resistance”: De volta ao mundo de Thra, três jovens Gelfings descobrem o terrível segredo por trás do poder dos Skeksis e embarcam em uma aventura com o objetivo de incentivar a insatisfação popular e desencadear uma rebelião para salvar sua terra.