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PAPO EM SÉRIE

"Carnival Row" e "The Dark Crystal" são as séries da semana

"The Dark Crystal: Age of Resistance" retoma o a história de outra série que fez sucesso no ínício dos anos 1980

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 19:33

Publicado em 

03 set 2019 às 19:33
"Carnival Row" tem fantasia e crimes Crédito: Amazon/Divulgação
 
Em destaque nesta edição do "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz analisa “Carnival Row” e “The Dark Crystal: Age of Resistance”. Confira:
Papo em Série - 03-09-19
“Carnival Row”: Um serial killer inicia uma onda de crimes a criaturas mágicas na vitoriana Burgue, iniciando uma conturbada investigação que transforma o detetive do caso no principal suspeito dos terríveis crimes.
“The Dark Crystal: Age of Resistance”: De volta ao mundo de Thra, três jovens Gelfings descobrem o terrível segredo por trás do poder dos Skeksis e embarcam em uma aventura com o objetivo de incentivar a insatisfação popular e desencadear uma rebelião para salvar sua terra.
 

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