Big Little Lies e Chernobyl: destaque entre séries pós-GOT

Cena da minissérie "Chernobyl" Crédito: HBO/Divulgação

Uma das séries mais aclamadas do momento, que atingiu nota 9,6 no IMDb, a produção ‘Chernobyl’, que retrata o desastre nuclear de 1986, é o destaque de hoje na volta de Rafael Braz ao ‘Papo em Série. O comentarista também fala sobre ‘Big Little Lies’, que conta com um elenco de peso, e estreou sua segunda temporada no último domingo (9). Acompanhe:

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> SINOPSES:

Big Little Lies: Três mães se aproximam quando seus filhos passam a estudar juntos no jardim de infância. Até então, elas levam vidas aparentemente perfeitas, mas os acontecimentos que se desenrolam levam as três a extremos como assassinato e subversão. Com Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep.