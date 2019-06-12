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PAPO EM SÉRIE

Big Little Lies e Chernobyl: destaque entre séries pós-GOT

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 22:20

Publicado em 

11 jun 2019 às 22:20
Cena da minissérie "Chernobyl" Crédito: HBO/Divulgação
Uma das séries mais aclamadas do momento, que atingiu nota 9,6 no IMDb, a produção ‘Chernobyl’, que retrata o desastre nuclear de 1986, é o destaque de hoje na volta de Rafael Braz ao ‘Papo em Série. O comentarista também fala sobre ‘Big Little Lies’, que conta com um elenco de peso, e estreou sua segunda temporada no último domingo (9). Acompanhe:
Papo em Série - 11-06-19.mp3
> SINOPSES:
Big Little Lies: Três mães se aproximam quando seus filhos passam a estudar juntos no jardim de infância. Até então, elas levam vidas aparentemente perfeitas, mas os acontecimentos que se desenrolam levam as três a extremos como assassinato e subversão. Com Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep.
Chernobyl: Ucrânia, 1986. Uma explosão seguida de um incêndio na Usina Nuclear de Chernobyl dizima dezenas de pessoas e acaba por se tornar o maior desastre nuclear da história. Enquanto o mundo lamenta o ocorrido, o cientista Valery Legasov (Jared Harris), a física Ulana Khomyuk (Emily Watson) e o vice-presidente do Conselho de Ministros Boris Shcherbina (Stellan Skarsgård) tentam descobrir as causas do acidente.

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