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PAPO EM SÉRIE

As séries "The Outsider" e "Toy Boy" são destaques da semana

Acompanhe os detalhes das séries

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:11

Publicado em 

10 mar 2020 às 19:11
The Outsider - a série Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz fala sobre os detalhes da série "The Outsider", que entrou recentemente nas discussões de quem costuma maratonar nova produções. Ouça também sobre a produção "Toy Boy". Confira:
Papo em Série - 10-03-20
 SINOPSES:
The Outsider: Terry Maitland (Jason Bateman), treinador da liga infantil de baseball, professor de inglês e pai de duas filhas, é um dos homens mais queridos e respeitados da cidade em que vive. Mas, um dia, tudo muda quando ele é acusado de assassinar um menino de onze anos.
Toy Boy: A trama acompanha Hugo, um stripper que, graças à sua juventude e atratividade, conseguiu levar uma vida despreocupada. Entretanto, sua vida muda bruscamente em uma noite quando ele, depois de uma festa noturna, acorda em um veleiro ao lado do cadáver do marido da sua amante, Macarena;
- O crime em questão acaba lhe levando para a cadeia. Após passar sete anos na prisão, ele então certo dia acaba conhecendo Triana, uma jovem advogada que, em nome de interesses ocultos e poderosos, obtém sua liberdade provisória;
- Livre das grades, o mesmo então deve aproveitar a oportunidade para seguir em frente com sua vida, mas acaba passando a buscar novos detalhes sobre a noite que acabou com sua vida com a intenção de descobrir a verdadeira história por trás dos acontecimentos daquela noite.
 

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