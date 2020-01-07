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PAPO EM SÉRIE

As séries "Messiah" e "Drácula": saiba o que esperar das produções

O comentarista Rafael Braz também analisa outras séries que são questionadas pelos ouvintes do quadro "Papo em Série"

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:33

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:33
A série Messiah Crédito: Divulgação
O primeiro quadro "Papo em Série" de 2020 analisa as produções Messiah" e "Drácula" com o comentarista Rafael Braz. Ele fala sobre os detalhes do desenrolar da trama e outros pontos das produções. Ouça:
Papo em Série - 07-01-20.mp3
"Messiah": Quando um homem atrai a atenção da mídia, passa a colecionar uma legião de seguidores ao redor do mundo e dá início a um grande movimento espiritual que acaba causando instabilidade política. Agora, cabe a uma agente da CIA investigar o que está acontecendo e descobrir se ele realmente é uma entidade divina ou um charlatão profissional.
"Drácula": Na Transilvânia de 1897, o Conde Drácula (Claes Dang) apavora uma cidade da Inglaterra vitoriana com seus sangrentos crimes contra a humanidade. Intrigante e mortal, a misteriosa figura do vampiro consegue capturar a atenção de todos aqueles que cruzam o seu caminho, atraindo vítimas e conquistando inimigos.
 

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