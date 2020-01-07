As séries "Messiah" e "Drácula": saiba o que esperar das produções

A série Messiah Crédito: Divulgação

O primeiro quadro "Papo em Série" de 2020 analisa as produções Messiah" e "Drácula" com o comentarista Rafael Braz. Ele fala sobre os detalhes do desenrolar da trama e outros pontos das produções. Ouça:

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"Messiah": Quando um homem atrai a atenção da mídia, passa a colecionar uma legião de seguidores ao redor do mundo e dá início a um grande movimento espiritual que acaba causando instabilidade política. Agora, cabe a uma agente da CIA investigar o que está acontecendo e descobrir se ele realmente é uma entidade divina ou um charlatão profissional.