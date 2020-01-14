As séries da semana: conheça detalhes de "Barry" e "The Morning Show"

Em dia do quadro "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz destaca duas séries com grande repercussão desde o lançamento delas: as produções "Barry" e "The Morning Show". Quer espiar alguma delas? Confira:

"Barry": Um ex-fuzileiro naval solitário e insatisfeito que trabalha como assassino de aluguel no interior dos Estados Unidos viaja para Los Angeles para fazer um serviço e acaba descobrindo que a comunidade de atores esperançosos da cidade é uma comunidade disposta a abraçá-lo.

"The Morning Show": Há muitos anos, Alex Levy (Jennifer Aniston) é a diretora do The Morning Show, um programa de TV matinal de prestígio que parece ter revolucionado a televisão americana. Quando Mitch Kessler (Steve Carell), seu parceiro de trabalho há 15 anos, é demitido por ser acusado de má conduta sexual, a jornalista se esforça para manter seu emprego como âncora principal, enquanto trava uma batalha contra Bradley Jackson (Reese Witherspoon), uma novata que quer roubar seu lugar.