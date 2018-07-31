Animação investiga mistérios do universo

Em uma cidade utópica no coração do deserto de Oregon, Estados Unidos, o guru indiano Bhagwan Shree Rajneesh, também conhecido com Osho, liderou uma seita que causou conflitos aos moradores locais. O guru foi reconhecido pela agressividade. Autoridades americanas atribuiam a seita casamentos forjados, um ataque bioterrorista e até tentativas de assassinato. “Wild Wild Country” é o tema desta edição do quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz. Outro destaque é a animação “Final Space”, em que o astronauta Gary investiga o mistério de onde universo deve terminar e se ele esse lugar realmente existe. Confira!