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PAPO EM SÉRIE

Animação investiga mistérios do universo

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 20:11

Publicado em 

31 jul 2018 às 20:11
Em uma cidade utópica no coração do deserto de Oregon, Estados Unidos, o guru indiano Bhagwan Shree Rajneesh, também conhecido com Osho, liderou uma seita que causou conflitos aos moradores locais. O guru foi reconhecido pela agressividade. Autoridades americanas atribuiam a seita casamentos forjados, um ataque bioterrorista e até tentativas de assassinato. “Wild Wild Country” é o tema desta edição do quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz. Outro destaque é a animação “Final Space”, em que o astronauta Gary investiga o mistério de onde universo deve terminar e se ele esse lugar realmente existe. Confira!
Papo em Série - 31-07-18.mp3

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