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PAPO EM SÉRIE

Andróides e o caos: a segunda temporada de Westworld

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 17:51

Publicado em 

24 abr 2018 às 17:51
A segunda temporada de “Westworld” começou neste último domingo (22). A série é conhecida por ser a sucessora de Game of Thrones e apresenta um parque temático futurístico que reproduz o Velho Oeste norte-americano povoado por androides que são programados para acreditarem que são humanos e estão em um mundo real. No entanto, em uma atualização nos sistemas das máquinas acontece um erro e seus comportamentos se tornam uma ameaça. Acompanhe mais detalhes da série no comentário de Rafael Braz.
O comentarista ainda destaca a série brasileira “3%”, que em um cenário pós-apocalíptico, o planeta é um lugar devastado e o Continente é uma pequena região do Brasil miserável e decadente. A segunda temporada se inicia nesta próxima sexta-feira. Confira no quadro Papo em Série!
Papo em Série - 24-04-18.mp3

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