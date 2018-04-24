Andróides e o caos: a segunda temporada de Westworld

A segunda temporada de “Westworld” começou neste último domingo (22). A série é conhecida por ser a sucessora de Game of Thrones e apresenta um parque temático futurístico que reproduz o Velho Oeste norte-americano povoado por androides que são programados para acreditarem que são humanos e estão em um mundo real. No entanto, em uma atualização nos sistemas das máquinas acontece um erro e seus comportamentos se tornam uma ameaça. Acompanhe mais detalhes da série no comentário de Rafael Braz.