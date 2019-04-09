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Papo em Série

A volta de Game of Thrones e a produção brasileira Homens?

Rafael Braz fala sobre as expectativas com a volta de uma das séries mais aguardadas de 2019, a última temporada de Game of Thrones

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 20:04

Publicado em 

09 abr 2019 às 20:04
Uma das séries mais aguardadas de 2019, a última temporada de ‘Game of Thrones’ estreia no próximo domingo, dia 14 de abril. Hoje, no ‘Papo em Série’, Rafael Braz fala sobre as expectativas com a volta do seriado. Ele também comenta sobre a produção brasileira ‘Homens?’. Confira!
Papo em Série - 09-04-19.mp3
SINOPSES:
Game of Thrones: Situada nos continentes fictícios de Westeros e Essos, a série centra-se no Trono de Ferro dos Sete Reinos e segue um enredo de alianças e conflitos entre as famílias nobres dinásticas, seja competindo para reivindicar o trono ou lutando pela independência deste.
Homens?: As aventuras de Gustavo (Gabriel Godoy), Pedrinho (Raphael Logam), Pedro (Gabriel Louchard) e Alexandre (Fábio Porchat), quatro amigos de longa data que se sentem perdidos a medida que o mundo contemporâneo se reinventa e as mulheres se empoderam. Eles entendem que foram criados de forma machista e querem modificar seu comportamento, mas acabam encontrando dificuldades no meio do processo.

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