A última temporada de "House of Cards" e "Homecoming" em destaque

“House of Cards” chega em sua sexta e última temporada e sem Frank Underwood (Kevin Spacey). Sua mulher, Claire Underwood (Robin Wright) tem agora que tentar manter o comando da mais poderosa nação do mundo e tem a sua oposição, formada por grandes empresários e antigos aliados, querendo derrubá-la. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Papo Em Série. O comentarista Rafael Braz também fala sobre “Homecoming”. Confira!

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SINOPSE

HOMECOMING

Uma assistente social, seu superior e um soldado. Apesar de levarem vidas diferentes, os três trabalham juntos em uma agência do governo e, depois de anos de suas vidas dedicados aos serviços do governo, eles encontram-se, agora, em um complicado dilema. Enquanto assumem suas responsabilidades no trabalho, o trio não consegue ignorar seu desejo desesperador de retornar à vida civil.

HOUSE OF CARDS