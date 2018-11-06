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PAPO EM SÉRIE

A última temporada de "House of Cards" e "Homecoming" em destaque

O comentarista Rafael Braz também fala sobre a série "Homecoming". Confira!

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 18:24

Publicado em 

06 nov 2018 às 18:24
“House of Cards” chega em sua sexta e última temporada e sem Frank Underwood (Kevin Spacey). Sua mulher, Claire Underwood (Robin Wright) tem agora que tentar manter o comando da mais poderosa nação do mundo e tem a sua oposição, formada por grandes empresários e antigos aliados, querendo derrubá-la. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Papo Em Série. O comentarista Rafael Braz também fala sobre “Homecoming”. Confira!
Papo em Série - 06-11-18.mp3
SINOPSE
HOMECOMING
Uma assistente social, seu superior e um soldado. Apesar de levarem vidas diferentes, os três trabalham juntos em uma agência do governo e, depois de anos de suas vidas dedicados aos serviços do governo, eles encontram-se, agora, em um complicado dilema. Enquanto assumem suas responsabilidades no trabalho, o trio não consegue ignorar seu desejo desesperador de retornar à vida civil.
HOUSE OF CARDS
Atacada pelos interesses de grandes empresários e por seus antigos aliados, a nova presidente da mais poderosa nação do mundo, Claire Underwood (Robin Wright), terá que se superar para tentar manter o comando do país, herdado após a morte de seu marido, Frank Underwood (Kevin Spacey).

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