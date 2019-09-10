A nova produção O Espião e Justified são as séries da semana

Neste "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz fala sobre a produção ‘O Espião’, da Netflix, que conta com o ganhador do Globo de Ouro, Sacha Baron Cohen, no elenco. O jornalista também fala sobre a série ‘Justified’. Confira:
Papo em Série - 10-09-19
> SINOPSES:
O Espião: Eli Cohen (Sacha Baron Cohen) daria a vida por seu país. Espião israelense, fez seu nome se tornar conhecido após seus trabalhos de espionagem nos anos 1960. Em missão na Síria, conseguiu se inserir na alta sociedade do país, mas sua atuação teve consequências irreversíveis. Uma produção Netflix.
Justified: O marechal norte americano Raylan Givens é um homem da lei no estilo do Século XIX, que faz justiça enquanto coleciona inimigos. Com isso, ele acaba sendo transferido para a cidade onde nasceu, e descobre muito mais sobre quem ele não quer ser do que quem ele é de verdade.