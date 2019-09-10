A nova produção O Espião e Justified são as séries da semana

Acompanhe os destaques do quadro "Papo em Série" Crédito: Pixabay

Neste "Papo em Série", o comentarista Rafael Braz fala sobre a produção ‘O Espião’, da Netflix, que conta com o ganhador do Globo de Ouro, Sacha Baron Cohen, no elenco. O jornalista também fala sobre a série ‘Justified’. Confira:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 10-09-19

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O Espião: Eli Cohen (Sacha Baron Cohen) daria a vida por seu país. Espião israelense, fez seu nome se tornar conhecido após seus trabalhos de espionagem nos anos 1960. Em missão na Síria, conseguiu se inserir na alta sociedade do país, mas sua atuação teve consequências irreversíveis. Uma produção Netflix.