"A Maldição da Mansão Bly" e "Ted Lasso": séries em destaque

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas séries de serviços de streaming: "A Maldição da Mansão Bly" e "Ted Lasso". Ouça os comentários de Braz!
Papo em Série - 13-10-20
SINOPSES:
A Maldição da Mansão Bly (Netflix): Morrer não quer dizer partir. Uma babá adentra um mundo de segredos sinistros neste romance gótico do criador de "A Maldição da Residência Hill".
Ted Lasso (Apple TV+): Ted Lasso é um técnico de futebol americano que se muda para a Inglaterra para treinar um time de futebol, apesar da falta de experiência. Com jogadores e cidade desconfiados, será que ele vai conseguir conquistá-los?