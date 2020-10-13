"A Maldição da Mansão Bly" e "Ted Lasso": séries em destaque

A Maldição da Mansão Bly, disponível na Netflix Crédito: Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas séries de serviços de streaming: "A Maldição da Mansão Bly" e "Ted Lasso". Ouça os comentários de Braz!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 13-10-20

SINOPSES:

A Maldição da Mansão Bly (Netflix): Morrer não quer dizer partir. Uma babá adentra um mundo de segredos sinistros neste romance gótico do criador de "A Maldição da Residência Hill".