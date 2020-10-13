Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

veja no streaming

"A Maldição da Mansão Bly" e "Ted Lasso": séries em destaque

Confira as dicas e os comentários de Rafael Braz

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:00

Publicado em 

13 out 2020 às 17:00
A Maldição da Mansão Bly, disponível na Netflix Crédito: Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas séries de serviços de streaming: "A Maldição da Mansão Bly" e "Ted Lasso". Ouça os comentários de Braz!
Papo em Série - 13-10-20
SINOPSES:
A Maldição da Mansão Bly (Netflix): Morrer não quer dizer partir. Uma babá adentra um mundo de segredos sinistros neste romance gótico do criador de "A Maldição da Residência Hill".
Ted Lasso (Apple TV+): Ted Lasso é um técnico de futebol americano que se muda para a Inglaterra para treinar um time de futebol, apesar da falta de experiência. Com jogadores e cidade desconfiados, será que ele vai conseguir conquistá-los?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025
Caminhão foi furtado em Sapucaia, distrito de Marilândia, e localizado horas depois em Santa Paula, bairro de Governador Valadares (MG)
Caminhão furtado em pátio de empresa de café no ES é recuperado em MG
Santander tem oportunidades de emprego para quem tem nível superior
Banco amplia operação e abre novas oportunidades de emprego no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados