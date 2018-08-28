A destruição global em xeque: "Jack Ryan" estreia nessa semana

O lado sombrio e selvagem do capitalismo, a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. O consultor financeiro Marty Bird (Jason Bateman) e sua esposa Wendy (Laura Linney) foram morar nos arredores do lago Ozark e lá descobriram a situação crítica do local. Confira mais detalhes sobre a série “Ozark” nesta edição do quadro Papo em Série.
Outro destaque do comentarista Rafael Braz é “Jack Ryan”, que estreia da semana e traz a história de um analista da CIA que descobre uma estratégia que tem como meta a destruição global. Acompanhe!
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