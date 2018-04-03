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PAPO EM SÉRIE

A conclusão para "La Casa de Papel" chega nesta semana

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 17:57

Publicado em 

03 abr 2018 às 17:57
A espera pela conclusão da história de “La Casa de Papel” era grande e a partir desta sexta-feira (06) estará disponível na NetFlix para poder findar (ou não) todos os possíveis mistérios. O outro destaque nessa semana é a estreia de “Trust”, obra que mostra a família Getty, também retratada no filme “Todo o Dinheiro do Mundo”. O herdeiro de um império petrolífero John Paul Getty III é sequestrado por mafiosos e fica em cativeiro durante cinco meses. Confira mais detalhes das séries nesta edição do quadro Papo em Série com o comentarista Rafael Braz.
 
Papo em Série - 03-04-18.mp3

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