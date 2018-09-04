2ª temporada de "Punho de Ferro" estreia na sexta-feira (07)

A segunda temporada de “Punho de Ferro” estreia nesta próxima sexta-feira e é o destaque do quadro Papo em Série. No teaser lançado pela Marvel, Daniel Rand, o Punho de Ferro, participa de uma briga em um beco de Nova Iorque e é possível ouvir sua voz dizer que uma guerra está para chegar na cidade.

A minissérie “Flesh and Bone” também é analisada por Braz. Uma dançarina de balé de Nova Iorque ganha prestígio e se torna uma das principais de uma renomada companhia. No entanto, o seu passado difícil faz com que seja despertado alguns desejos que não conhecia. Confira mais detalhes no comentário de Rafael Braz!

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SINOPSES

PUNHO DE FERRO

Daniel Rand (Finn Jones) é um bilionário, herdeiro da fortuna das Indústrias Rayne. Por 15 anos, todos acreditaram que ele estava morto, após um acidente de avião no Himalaia que vitimou seus pais, Wendell e Heather Rand. Mas Danny foi salvo e viveu todo esse tempo na cidade mística de K'un-Lun, uma das Sete Capitais do Céu. Lá, Danny aprendeu a canalizar o seu chi e se tornou o Punho de Ferro. De volta a Nova York, ele vai tentar retomar seu posto na empresa, agora sob o comando de seus amigos de infância Joy (Jessica Stroup) e Ward Meachum (Tom Pelphrey). Mas ele precisa convencer a todos que é realmente quem diz ser e combater o Tentáculo, com a ajuda de Colleen Wing (Jessica Henwick).

FLESH AND BONE