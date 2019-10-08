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"Raising Dion" e "Chuteira Preta" são destaques do Papo em Série

História de criança que tem super poderes é um destaque no comentário do "Papo em Série"

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:20

Publicado em 

08 out 2019 às 19:20
Conheça as opções para maratonar Crédito: Pixabay
Nesta edição do Papo em Série os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: “Raising Dion” e “Chuteira Preta”. Confira:
Papo em Série - 08-10-19.
AS SINOPSES:
“Raising Dion”: Nicole Reese criou seu filho Dion sozinha após a morte de seu marido Mark (Michael B. Jordan). Mas a tarefa de cuidar dele sozinho fica ainda mais difícil quando o garoto começa a desenvolver habilidades sobrenaturais. Agora, ela conta com a ajuda do melhor amigo de seu falecido esposo, Pat, para manter esses poderes de Dion em segredo, assim como protegê-lo de vários perigos.
“Chuteira Preta”: Kadu (Márcio Kieling) é um jogador de futebol em potencial que enfrenta conflitos ao entrar para valer no mundo futebolístico. Ele decide, então, voltar para sua cidade natal para voltar, onde, ao lado do tio Jair (Nuno Leal Maia), irá voltar a sentir a alegria de antes ao entrar em campo.
 

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