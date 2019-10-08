"Raising Dion" e "Chuteira Preta" são destaques do Papo em Série

Nesta edição do Papo em Série os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: “Raising Dion” e “Chuteira Preta”. Confira:
Papo em Série - 08-10-19.
AS SINOPSES:
“Raising Dion”: Nicole Reese criou seu filho Dion sozinha após a morte de seu marido Mark (Michael B. Jordan). Mas a tarefa de cuidar dele sozinho fica ainda mais difícil quando o garoto começa a desenvolver habilidades sobrenaturais. Agora, ela conta com a ajuda do melhor amigo de seu falecido esposo, Pat, para manter esses poderes de Dion em segredo, assim como protegê-lo de vários perigos.
“Chuteira Preta”: Kadu (Márcio Kieling) é um jogador de futebol em potencial que enfrenta conflitos ao entrar para valer no mundo futebolístico. Ele decide, então, voltar para sua cidade natal para voltar, onde, ao lado do tio Jair (Nuno Leal Maia), irá voltar a sentir a alegria de antes ao entrar em campo.