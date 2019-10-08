"Raising Dion" e "Chuteira Preta" são destaques do Papo em Série

Conheça as opções para maratonar Crédito: Pixabay

Nesta edição do Papo em Série os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: “Raising Dion” e “Chuteira Preta”. Confira:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 08-10-19.

AS SINOPSES:

“Raising Dion”: Nicole Reese criou seu filho Dion sozinha após a morte de seu marido Mark (Michael B. Jordan). Mas a tarefa de cuidar dele sozinho fica ainda mais difícil quando o garoto começa a desenvolver habilidades sobrenaturais. Agora, ela conta com a ajuda do melhor amigo de seu falecido esposo, Pat, para manter esses poderes de Dion em segredo, assim como protegê-lo de vários perigos.