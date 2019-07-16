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PAPO EM SÉRIE

'Pose' e 'Trapped' são as série em destaque na semana

Confira os comentários de Rafael Braz

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 18:56

Publicado em 

16 jul 2019 às 18:56
Drama musical com temática LGBT+, que se passa no fim dos anos 80 na cidade de Nova Iorque (EUA), a série ‘Pose’, em sua segunda temporada, é o destaque desta terça-feira de Rafael Braz. O comentarista também fala sobre ‘Trapped’, um suspense policial que se passa na Islândia. Acompanhe!
Papo em Série - 16-07-19.mp3
>>> SINOPSES:
Pose: Nova Iorque, década de 80. As pessas experimentam um estilo de vida nunca visto antes na história da cidade, onde se começa a instaurar a ascensão da cultura de luxo. Paradoxalmente, esta parte da sociedade que vivencia o aumento do consumo e de privilégios entra em conflito com outro segmento, que enfrenta o declínio da literatura na região. A segunda temporada estreou no dia 11 de junho.
Trapped: Uma nevasca isola uma aldeia da Islândia do resto do mundo. E a catástrofe acontece bem quando o corpo de uma vítima de assassinato aparece às margens de um rio local. Duas temporadas. Disponível na Netflix.

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