'Pose' e 'Trapped' são as série em destaque na semana

Drama musical com temática LGBT+, que se passa no fim dos anos 80 na cidade de Nova Iorque (EUA), a série ‘Pose’, em sua segunda temporada, é o destaque desta terça-feira de Rafael Braz. O comentarista também fala sobre ‘Trapped’, um suspense policial que se passa na Islândia. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 16-07-19.mp3

>>> SINOPSES:

Pose: Nova Iorque, década de 80. As pessas experimentam um estilo de vida nunca visto antes na história da cidade, onde se começa a instaurar a ascensão da cultura de luxo. Paradoxalmente, esta parte da sociedade que vivencia o aumento do consumo e de privilégios entra em conflito com outro segmento, que enfrenta o declínio da literatura na região. A segunda temporada estreou no dia 11 de junho.